"Arrêtez vos conneries de travail à domicile", Elon Musk, 2023, soucieux du bien-être de ses employés

Le point de vue de Musk sur le télétravail n'était pas réellement un mystère. À peine le rachat de Twitter effectué, il a transmis un message à ses nouveaux salariés, ou du moins à ceux qui sont restés : travaillez sur site ou vous êtes virés. La décision, qui concernait également les salariés n'habitant pas près d'un des bureaux de Twitter, est particulièrement absurde quand on se rappelle la position que Musk a pu avoir par le passé sur la question. Avant la pandémie de COVID-19, il n'y était pas franchement opposé. C'est au cours de cette dernière qu'il a imposé à ses salariés chez Tesla, au mépris des mesures de confinement, de venir travailler sur site (et de ne pas porter leur masque). Il n'a plus changé d'avis depuis.