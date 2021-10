Office 2021 : Microsoft dévoile les tarifs de la suite bureautique

Pour disposer d'un pack Microsoft 365 incluant notamment la suite Office, les versions premium d'Excel , PowerPoint , Word , OneNote , Outlook , OneDrive , Microsoft Editor, Microsoft Family Safety sur PC, Mac et mobile, ainsi qu'Access et Publisher sur PC, il vous faudra débourser 6,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an, en abonnement individuel. La souscription à la version Microsoft 365 Famille, qui permet de compter jusqu'à six utilisateurs différents, coûtera 9,99 dollars par mois ou 99,99 dollars par an.

Moyennant 149,99 dollars, la suite Office Home et Etudiant sous Windows et macOS, inclut Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams et Word. La formule Home et Business comprend, en plus du droit d'utiliser la suite logicielle à des fins commerciales, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Microsoft Teams et Word, le tout pour 249,99 dollars, aussi bien sur Mac que PC.

Par ailleurs, Microsoft précise que les versions 2013 et antérieures d'Office ne seront pas prises en charge sur Windows 11 . Seules les dernières versions de Microsoft 365 et Office sont prises en charge par Windows 11, Windows 10 ainsi que les trois dernières versions de macOS. Et pour utiliser Microsoft 365 comme Office 2021, il vous faudra aussi bien être connecté à votre compte, qu'à Internet.