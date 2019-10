Les pilotes graphiques Intel pour Linux suggèrent le support multi-GPU des futures Xe

Intel Xe, des cartes graphiques associables à l'iGPU Gen 12 pour plus de puissance ?

Lire aussi :

Intel officialise ses Cascade Lake-X... Avec des prix divisés par deux



Des travaux intéressants pour optimiser les cartes Xe en elles-mêmes ?

On le sait, Intel travaille depuis plusieurs années sur une gamme de cartes graphiques de son cru. Si les informations sont encore rares sur ces travaux, on sait que plusieurs anciens responsables techniques et ingénieurs d'AMD ont été recrutés par les bleus et travaillent sur le projet. Un projet qui devrait aboutir dans les prochains mois, pour une annonce pressentie en juin 2020, selon Raja Koduri, architecte en chef et ancienne figure de proue de la division Radeon.La firme, qui s'attelle depuis plusieurs mois maintenant à la conception de ses futurs pilotes graphiques, travaillerait au support multi-GPU pour ses cartes Xe, mais aussi ses solutions iGPU comme la Gen 12. L'objectif ? Coupler la puissance d'une carte Xe dédiée à celle développée par l'iGPU d'un processeur Intel nouvelle génération. Associer deux cartes dédiées (comme avec les technologies CrossFire d'AMD et SLI de NVIDIA) pourrait également être possible, sans pour autant être le but premier d'Intel.L'information avait déjà été relayée par le site Phoronix en août dernier, mais voilà que des drivers pour Linux 5.5 tendent à la corroborer. Et c'est à nouveau Phoronix qui nous en parle dans un article publié ce 22 octobre. On apprend notamment que ces pilotes comprennent du code pour un moniteur de performance (PMU,) capable de gérer et de faire travailler conjointement l'iGPU Gen 12 d'Intel et les cartes Xe du fondeur.Si cette technologie permettrait de « synchroniser » les performances d'un iGPU et d'une carte dédiée, Tom's Hardware estime qu'elle pourrait aussi se révéler utile pour optimiser le potentiel des futurs GPU d'Intel. Certaines rumeurs évoquent en effet la possibilité que le fondeur utilise une architecture composée de plusieurs parties graphiques (multi-chip package ou MCP) pour ses futures cartes graphiques. Une seule puce GPU pourrait ainsi comporter quatre dies graphiques fonctionnant de concert.Rien ne nous assure toutefois que les pilotes actuellement en développement chez Intel sont bien liés à cette possibilité architecturale.