Intel : l'architecture GPU "Xe" du fondeur californien supporte nativement le Ray Tracing

Le Ray Tracing bientôt plus accessible aux studios les moins fortunés ?

Au travers de cette annonce,place donc son architecture GPU au même rang que les puces Turing de NVIDIA en proposant une prise en charge matérielle, et non logicielle, du. Une solutionque celle proposée par récemment sur les GPUs de génération Pascal, qui se contentent pour leur part d'une accélération GPGPU, précise WCCFTech . Cette nouvelle pourrait avoir de sérieuses répercussions auprès des professionnels de l'imagerie de synthèse, notamment, mais aussi sur le marché des serveurs.Actuellement, les grands studios, comme PIXAR, utilisent uniquement des processeurs pourde leurs productions. Une raison simple à cela : les CPUs sont en mesure d'être précis à 100 % dans leur tâche. L'utilisation traditionnelle de processeurs dans le secteur de l'imagerie 3D a toutefois un inconvénient de taille : ces derniers sont nettement plus lents que des GPUs pour générer ce type d'effets. Autant dire que si une architecture GPU est capable de générer du Ray Tracing avec un niveau de précision approchant les 100 %, sans pour autant sacrifier la vitesse de traitement, c'est, indique WCCFTech.D'après le site, si Intel se permet de faire cette annonce sur un salon de cinéma, tout en évoquant des studios majeurs comme PIXAR, c'est que le géant californien est bel et bien en mesure de proposer une solution GPU capable d'un rendu proche despermis par l'usage de processeurs. Une perspective très intéressante, notamment pour les studios moins en vue que PIXAR et les productions à moindre budget. Passer par des GPUs pour obtenir un traitement Ray Tracing très précis pourrait se révéleret ne serait probablement pas remarqué à l'écran par le commun des mortel une fois le film projeté dans les salles obscures ou sur petit écran.Bien sûr, l'éventualité de voir un jour débarquer les puces Xe d'Intel sur le marché grand public rend cette annonce encore plus prometteuse. Intel pourrait en effet devenir un troisième acteur de choix entre AMD et NVIDIA sur le marché des cartes graphiques... et avec le Ray Tracing en guise de cerise sur le gâteau.