IBM est l'entreprise qui dépose le plus de brevets en 2018 et ça fait 26 ans que ça dure

Laborant / Shutterstock.com

Un nombre de brevets en baisse pour la première fois depuis 2015

Facebook, seul membre des GAFAM absent du top 50



IFI

On n'arrête plus. Pour la 26e année consécutive, l'entreprise américaine est celle à avoir. Comme le recense la société de données IFI Claims Patent Services,, contre 9 043 en 2017. Le chiffre témoigne de l'incroyable capacité d'innovation, de recherche et développement d'une firme centenaire (elle est née en 1911 !) qui traverse les âges, les évolutions technologiques, et qui fut l'une des pionnières de ce que l'on appelle la culture d'entreprise.Si IBM progresse tout en conservant son leadership,, avec 308 853 brevets, contre 320 003 en 2017. La dernière baisse d'une année à une autre remontait à 2015 et fut moins importante (-0,75 %).Au classement, et derrière IBM, on retrouve, avec 5 850 brevets déposés en 2018. Le mastodonte sud-coréen reste tout à fait stable d'une année sur l'autre (5 837 brevets en 2017) et conserve sa deuxième place. Le Japon n'a pas à rougir de sa présence sur la troisième marche du podium, comme l'année, grâce au fabricant, qui a déposé 3 056 brevets en 2018 (-7 % par rapport à 2017).Du côté des GAFAM, c'estqui s'en sort le mieux. L'entreprise de Bill Gates a déposé 2 353 brevets en 2018 (-4 %), ce qui lui permet d'occuper le septième rang mondial.est neuvième, avec 2 160 brevets, mais est devancé par son meilleur ennemi Qualcomm (2 300 brevets). Septième en 2017,sort du top 10 en 2018 en pointant à la onzième place, avec 2 070 brevets, un nombre largement en baisse par rapport à 2017 (-16 %).est juste derrière, douzième avec 2 035 brevets (+4 %).ne figure pas dans le top 50.(vous pouvez cliquer sur ce dernier pour le faire apparaître en plus grand) :