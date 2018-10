IBM rachète Red Hat, le nº1 de l'open-source pour 34 milliards de $

IBM rachète un expert des solutions open source d'entreprise

Se recentrer sur le cloud, une branche d'activité très bénéficiaire

Le géant de l'informatiquea annoncé ce dimanche 28 octobre l'acquisition de l'éditeur de logiciels open sourcepour un montant deC'est tout simplement la plus grosse acquisition du groupe depuis sa création en 1911, indique Les Echos , et la plus grosse acquisition qui ait jamais eu lieu dans le monde du logiciel.La sociétéédite des logiciels open source et notamment la distribution Linux. Elle est spécialisée également dans la distribution de plateformes logicielles pour les entreprises, mis au point comme alternatives aux logiciels de Microsoft.IBM, qui s'adresse également aux entreprises, souhaite se développer rapidement vers le secteur le plus lucratif aujourd'hui : le. Le stockage en ligne des données et les solutions dématérialisées sont aujourd'hui les relais de croissance de géants comme Amazon et Microsoft, et l'activité à la plus forte marge.Cette opération massive est une nouvelle preuve de la volonté de la PDG d'IBM, Virginia Rometty, de diversifier le groupe américain, qui a longtemps été cantonné à la production de matériel et de logiciel. Ces dernières années, la croissance de l'entreprise a été fortement impactée par cet immobilisme.» déclare, confiante, Mme Rometty dans le communiqué de presse annonçant le rachat. IBM indique que cette acquisition va accélérer sa croissance dans les 12 mois suivant la finalisation de l'opération, prévue dans le cours du deuxième semestre 2019.