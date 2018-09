Accusé de discriminer ses employés selon leur âge, IBM risque le procès

Depuis le mois de mars dernier, le dossier des licenciements abusifs et discriminatoires chez IBM s'épaissit. Aujourd'hui, Bloomberg nous apprend que trois anciens salariés d'intentent un recours collectif (une), épaulés par la célèbre avocateCelle qui s'est fait connaître du grand public pour avoir défendu les droits des chauffeurs Uber et Lyft outre-Atlantique, a déclaré :Une accusation de laquelle se défend bien entendu IBM, arguant que les licenciements ont pour motif un manque de compétences, et non un âge.Une bataille juridique qui n'en est qu'à ses atermoiements, mais qui pourrait coûter très cher à IBM si les juges venaient à se ranger du côté des ex-salariés de l'entreprise.