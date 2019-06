Huawei met un coup de frein (aussi) sur sa gamme de PC portables

Privé de composants américains, Huawei met sa division PC en pause

Une alternative à Windows 10 ?

La division informatique deest forcée de stopper pour le moment ses activités. Selon DigiTimes, l'entreprise chinoise subit de plein fouet le décret du gouvernement de Donald Trump qui lui interdit d'accéder aux technologies américaines. Cela avait déjà eu des répercussions sur les smartphones de la marque , qui ne pourront plus, à l'avenir, utiliser les services Google disponibles sur Android.Au niveau des, Huawei ne peut tout simplement plus travailler avec Intel/AMD pour les processeurs et Microsoft pour le système d'exploitation . Le constructeur a ainsi demandé à ses fournisseurs deet les usines d'assemblage des MateBook voient aussi leurs activités mises en pause pour un temps indéfini.Alors qu'Android est un OS open-source sur smartphone, ce n'est pas le cas de Windows pour les ordinateurs. Huawei n'envisage pourtant pas de passer par une distribution Linux, mais plutôt de. Ce nouveau système d'exploitation pourrait sortir avant la fin 2019, selon Richard Yu, PDG de Huawei Mobile, tandis que Yu Chengdong, Vice-président de Huawei, pense que l'OS pourrait être disponible en Chine dès l'automne.Ce décret tombe décidément mal pour la marque chinoise qui proposait des ordinateurs de qualité puisque le MateBook X Pro rivalisait aisément avec les modèles d'Apple. De plus,La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue donc de plus belle et on attend de voir les prochaines décisions stratégiques de Huawei.