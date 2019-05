Huawei banni : les revenus d'AMD plus impactés encore que ceux de Microsoft

AMD réalise une part importante de son chiffre d'affaires avec Huawei



De nombreuses entreprises tech vont perdre de l'argent à cause du décret d'interdiction



Source : TechPowerUp

Le décret signé par Donald Trump interdisant aux entreprises américaines de commercer avecva entraîner des dommages collatéraux.La banque Goldman Sachs estime que la décision du président des États-Unis pourrait faire perdre environà l'économie américaine. En effet, Huawei se fournit auprès de nombreux constructeurs américains pour la conception de ses smartphones ou de ses ordinateurs portables.fait partie des acteurs les plus impactés par l'exécution de ce décret avec une. Le constructeur fournit jusqu'à aujourd'hui des processeurs Ryzen et des puces graphiques Radeon à Huawei, mais également des processeurs d'entreprise EPYC pour ses serveurs informatiques.Huawei est l'un des plus gros clients d'AMD et ce manque à gagner pourrait causer deà l'entreprise si jamais la situation se durcissait entre le groupe chinois et l'administration Trump.Parmi les autres entreprises concernées par cette interdiction,devrait aussi subir un manque à gagner de, mais ce n'est clairement pas le groupe technologique le plus durement touché.va perdre 84 millions de dollars dans les prochains mois. Le constructeur fournissait jusqu'alors des processeurs au groupe chinois et devra trouver de nouveaux marchés pour équilibrer ses comptes. Les sociétés Micron, Seagate et Western Digital seront également concernées et ne pourront plus vendre de stockage à Huawei dans les prochaines semaines.Enfin,serait la société la plus durement touchée. Le fondeur réalise un chiffre d'affaires degrâce à Huawei, entre les ventes de composants et les licences délivrées sur ses technologies réseau.