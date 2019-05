AMD : certaines spécifications des puces EPYC 64 & 32 Cores en fuite

Une puce 64 core et 128 threads classée 3e en benchmark de calcul

Un processeur 32 cores et 64 threads également repéré

Comme le rappelle WCCFTech prévoit de décliner son offre de processeurs autour de deux principales gammes, attendues dès cet été : Ryzen et Epyc . La stratégie des rouges ne change pas, les processeurs Ryzen se destinent toujours au monde de l'ordinateur de bureau, tandis que les CPUs estampillés Epyc se rapporteront à nouveau au large (et hautement rémunérateur pour AMD) domaine des data centers. Ce sont ces derniers qui viennent de faire parler d'eux au travers d'une fuite pour le moins révélatrice.Le premier des deux processeurs Epyc « Rome » leakés n'est autre qu'une puce deet 128 threads. Ce colosse, dont les traces de passage sur le benchmark de SiSoft ont depuis été effacées, parvenait à se classer endes CPUs enregistrés sur la base de donnée, tout du moins en termes de « performances arithmétiques ».Le nom de code (ZX1406E2VJUG5_22/14_N) de cet échantillon technique nous renseigne en outre sur ses fréquences. Ces dernières seraient comprisespour 256 Mo de cache L3 et un TDP qui - malheureusement - n'était pas précisé. Notons toutefois que ces fréquences ne sont pas définitives. Elle peuvent tout à fait évoluer avant le lancement des produits finaux.Également présent sur le benchmark de SiSoft, un échantillon sobrement baptisé ZS1711E3VIVG5_24/17_N exhibe lui aussi ses spécifications sans fausse pudeur. Toujours visible sur le site de l'éditeur, ce dernier arbore, 64 threads, 128 Mo de cache L3 et des fréquences à peine plus élevées que celles de son grand frère, comprisesCes fréquences, relativement basses pour une puces équipée de moitié moins de cores, peuvent s'expliquer par le positionnement de ce second processeur. WCCFTech explique qu'il pourrait s'agir d'une variante basse consommation proposée par AMD.Autre information intéressante, l'entrée pour ce ZS1711E3VIVG5_24/17_N précise qu'il prenait place dans un serveur Dell PowerEdge R6515 au moment des tests. AMD aurait donc déjà commencé à, de prochaines fuites ne sont donc pas à exclure.Rappelons qu'AMD propose déjà des processeurs Threadripper 32 cores (comme le 2990WX) via sa plateforme X399. Il ne serait donc pas surprenant que la firme lance une variante de son processeur Epyc 32 cores sur chipset X399... reste à savoir quelles fréquences pourrions-nous justement y trouver.