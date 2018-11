AMD dévoile ses nouveaux CPU Epyc Rome et GPU Radeon Instinct en 7 nm

© Tom's Guide

AMD Rome : 64 coeurs gravés en 7 nm



Le nouveau design "Chiplet" des Epyc Rome. © AMD via NextInpact

Radeon Instinct : jusqu'à 32 Go de HBM2 et 4096 stream processors



Une Radon Instinct MI60. © AMD



Récapitulatif des specs des Radeon Instinct. © Tom's Guide

Rome, et Instinct. Voici comment il faudra appeler les nouveaux CPU et GPU dévoilés aujourd'hui parLes nouveaux processeurs de gamme EPYC - dédiée aux serveurs et autres data centers - compteront ainsi pas moins de 64 coeurs pour 128 threads. Conçus sur l'architecture Zen2, les CPU Rome embarquent une disposition des coeurs un brin particulière, qui voit un die central de 14 nm être entouré de quatre CPU gravés en 7 nm de chaque côté.Dotés d'un contrôleur de mémoire DDR4, les processeurs Epyc Rome peuvent supporter jusqu'à 4 To de RAM DDR4, et sont les tout premiers à supporter le standard PCIe 4.0. Un standard justement poussé par les nouveaux GPU Radeon Instinct dont nous parlerons un peu plus bas.Si les performances réelles du nouveau CPU restent à prouver, des observateurs du forum Chiphell sont parvenus à dénicher un premier benchmark qui fait état de chiffres absolument délirants. Sur CineBench R15,Dédiées aux tâches d'intelligence artificielle, mais aussi au rendu 3D, lesetembarquent toutes deux un GPU en 7 nm de TSMC.Lors de sa présentation, AMD a avancé des chiffres plutôt impressionnants quant aux progrès effectués sur son architecture. Ainsi le passage à une telle finesse de gravure permettrait de doubler la densité de transistors (13,2 milliards sur 331 mm2 contre 12,5 milliards sur 486 mm2), d'augmenter les performances générales de 25% et d'abaisser la consommation énergétique de la carte de 50%.