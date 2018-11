AMD tiendra un événement demain pour y présenter Zen 2, ses puces en 7 nm

AMD ne devrait pas présenter de nouveaux produits

Lire aussi :

AMD : les processeurs Threadripper 2970WX et 2920X sont de sortie

convie la presse américaine à un événement surprise baptisé "New Horizon". D'après les observateurs, le fondeur devrait y lever le voile sur, sa nouvelle génération de puces gravées en 7 nm.La conférence qu'AMD tiendra demain à San Francisco ne devrait guère lister de nouvelles références et, encore moins, de nouveaux produits à potentiellement glisser sous le sapin. Les bruits de couloir font plutôt état d'une présentation générale des améliorations permises par la finesse de gravure en 7 nm - c'est-à-dire plus de performances pour une consommation énergétique moindre.Aussi AMD se consacrera dans un premier temps à sa gamme EPYC, dédiée aux data centers, ainsi qu'a Radeon Instinct, à destination des serveurs et des professionnels.Le grand public devra ainsi patienter jusqu'au premier trimestre 2019, au cours duquel AMD devrait mettre les bouchées doubles pour conquérir un marché encore tenu fermement par Intel, malgré les difficultés de celui-ci à répondre efficacement à la demande.Reste que l'événement de demain sera tout de même l'occasion pour les plus curieux d'avoir un aperçu de ce que la marque nous prépare avec ses puces en 7 nm.