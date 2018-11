AMD : les Threadripper 2970WX et 2920X sont de sortie, et plus chers que prévu

Des modèles 12 et 24 coeurs entre 699 et 1399€

Intel peine toujours à remplir ses étals

Les petits frères des indécents Threadripper 2990WX (32 coeurs) et 2950X (16 coeurs), lesetsont disponibles, et s'affichent à un tarif légèrement revu à la hausse par rapport aux estimations.Pris d'assaut, les nouveaux Ryzen haut de gamme sont en cours de réapprovisionnement chez la plupart des revendeurs. Si certains en profitent pour faire grimper les prix, on constate que la moyenne semble s'établir, etPour rappel, ces processeurs embarquent respectivement 12 coeurs / 24 threads cadencés à 3,5 GHz (4,3 GHz en Boost), et 24 coeurs / 48 threads cadencés à 3,0 GHz (4,2 GHz en Boost), pour une consommation thermique de 180W et 250W.Comme les modèles les plus onéreux de la gamme - les 2950WX et 2990WX s'affichent entre 999 et 1999€ - ces petits nouveaux bénéficieront de la technologieoffrant jusqu'à 47% de performances supplémentaires en jeu.La sortie des derniers représentants de Threadripper 2 d'AMD intervient à un moment particulièrement propice dans la guerre que le fondeur mène à Intel. L'autre grand constructeur de processeurs est toujours dans la panade à cause d'une pénurie sur ses processeurs gravés en 14 nm, entraînant une hausse drastique du prix de ses puces.Les premiers tests de ces 2920X et 2970WX parlent de déclinaisons largement plus performantes que les plus récents Intel, mais encore très en retrait en termes de performances en jeu face à la concurrence.