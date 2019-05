AMD : plus d'informations en fuite sur les (possibles) Ryzen troisième génération à 16 Cores

Des informations cohérentes... à défaut d'être vérifiables

Zen2 ES 16 Core

Base clock 3.3 Ghzฺ

Boost clock 4.2 Ghz

MB X570

This CPU name can't decode by decode chart



PS(ภาพหน้าจออาจจะอัพโหลดให้ในภายหลัง) — APISAK (@TUM_APISAK) May 9, 2019



Vers des puces Ryzen 16 cores destinées à remplacer les Threadrippers 16 cores ?

Sans jamais avoir été explicitement mentionnés par AMD, les processeurs Ryzen de troisième génération équipés de 16 cores font de plus en plus parler d'eux. De son côté, la firme de Lisa Su s'était contentée de dévoiler un nouveau processeur Ryzen 8 Cores, capable, sur le papier, d'abriter un chipset de 8 cores supplémentaires sur son die. AMD avait alors déclaré à la presse qu'il faudrait se montrer patients avant d'obtenir de plus amples informations à ce propos, rappelle ExtremTech . Aujourd'hui, un leaker chevronné croit savoir quelles seront les fréquences d'au moins une de ces imposantes puces grand public.En décembre dernier, un tableau dévoilant les spécifications d'une grand partie du lineup Ryzen faisait son apparition en ligne. Partiellement démenti depuis, on y apprenait que deux puces 16 cores / 32 threads étaient de la partie et que ces dernières se prévaudraient respectivement de fréquences calées à 3,9 et 4,3 GHz de base et à 4,7 et 5,1 GHz en boost. Une fourchette très élevée, trop pour le TDP alors affiché (on restait sur des puces de 125 et 135 Watts).Les informations partagées en fin de semaine dernière par TUM_APISAK sur Twitter ont pour leur part le mérite d'être vraisemblables. L'intéressé avance qu'AMD se contenterait en réalité de 3,3 GHz de base et 4,2 GHz en boost. Des fréquences nettement plus réalistes au vu de ce qu'une plateforme AM4 peut proposer, notamment en termes de tensions, note ExtremTech. Notons par contre que TUM_APISAK ne fait allusion qu'à une seule puce 16 cores dans son Tweet, et non deux. Elle serait, comme les autres processeurs Ryzen 3, compatible avec le nouveau chipset X570 d'AMD. Rien de surprenant ici.Au delà de la simple question des fréquences appliquées à ces hypothétiques puces Ryzen 16 cores, difficile de ne pas songer à la place qu'elles occuperaient dans les gammes d'AMD... surtout face aux processeurs Threadrippers également pourvus de 16 cores.En dépit du jeu un brin trouble d'AMD au sujet de ses CPUs Threadripper de troisième génération, ExtremTech ne doute pas que le fondeur saura conserver des puces 16 cores sur les deux gammes. Deux gammes qui ne ciblent pas les mêmes utilisateurs. En lançant des processeurs Ryzen dotés de 16 cœurs, sur plateforme AM4, AMD chercherait avant tout à proposer plus de puissance de calcul aux personnes désireuses de mettre à jour leur workstation sans changer entièrement de matériel.L'idée de ces processeurs serait donc de viser la compatibilité avec les cartes mères existantes... et surtout la stabilité. Recourir à des fréquences modérées, comme celles dévoilées par TUM_APISAK, irait donc dans cette optique.