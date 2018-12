Google promet officiellement de ne pas vendre sa technologie de reconnaissance faciale

Pour Google, une manière de se protéger

Lire aussi :

Google promet que son IA ne servira pas à développer des armes

« La reconnaissance faciale mérite une attention particulière »

À l'occasion d'une note publiée sur son blog au sujet de travaux réalisés en Asie sur l'intelligence artificielle,est revenu sur l'utilisation de sa technologie de. Ou plutôt, sa non-utilisation. Le géant américain a confirmé ne pas vouloir proposer d'API de reconnaissance faciale au public (institutions et entreprises confondues, on l'imagine) tant que des réponses techniques et stratégiques n'auront pas été apportées.Google l'affirme et beaucoup en ont conscience : la reconnaissance faciale présentedans des domaines comme la recherche de personnes disparues, la traque d'individus dangereux, la sécurisation d'événements importants ou d'autres technologies d'assistance.Seulement, son utilisation pose de nombreuses questions. Face à une fiabilité loin d'être pleinement satisfaisante,, comme la surveillance accrue, la collecte de données, les faux positifs et tant d'autres.Pour sa part, Google estime que «». La firme de Moutain View assure être en train de «». La société met même un petit tacle à d'autres géants américains (comme Amazon...) : «».Mais gardons à l'esprit que « ce déni » de la technologie n'est que. Google attend sans doute à ce que la fiabilité de ses outils soit optimale et que le vide juridique autour de la reconnaissance faciale laisse place à une réglementation stricte, qui lui éviterait d'être jeté en pâture.