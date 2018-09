Les premières images du Google Home Hub en fuite

C'est comme une tablette, mais en fait non

L'arrière de l'appareil

Un écran légèrement plus petit que la solution Lenovo

Wi-Fi 802.11ac compatible 2.4 GHz et 5 GHz

Compatibilité au Bluetooth (version inconnue)

Émetteur de lumière ambiante aux couleurs personnalisables

ne semble pas décidé à colmater les fuites avant son grand événement du 9 octobre. Alors que l' on sait déjà tout ou presque de ses Pixel 3 et Pixel 3XL, c'est aujourd'hui la solutionde Google qui voit tous ses détails se retrouver dans la nature Le concept duest un brin particulier. Comme son nom l'indique, l'appareil fait partie de l'écosystème Google Home. L'exception étant qu'il dispose d'un écran tactile, et dote son assistant vocal d'une interface visuelle destinée à vous faciliter la vie.Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une tablette. Les appareils Smart Display sont destinés à un usage sédentaire, et veulent se fondre dans la décoration de votre logement.À ce titre, il faut donc plutôt voir le Google Home Hub comme le tableau de contrôle de sa maison connectée. On peut donc s'attendre à une interopérabilité optimale entre les différents appareils domotiques de Google.En début d'année, au CES de Las Vegas, Lenovo présentait en grande pompe sa première vraie-fausse tablette embarquant Smart Display Si l'on en croit les caractéristiques du Google Home Hub qui ont fuité, la solutionde Google serait dotée d'un écran plus petit : 7 pouces, contre 8 ou 10 pouces chez Lenovo.Côté caractéristiques, la Google Home Hub est convenablement équipée :L'appareil mesurera 178,3mm de large sur 118,1mm de haut et aura une profondeur de 67,3mm, ce qui le rend infiniment plus compact que le Smart Display made in Lenovo. Il sera disponible en couleur galet ou charbon, comme les autres appareils Google Home.Aucune information n'est pour le moment disponible quant au prix de ce Smart Display, mais il ne fait plus aucun doute que l'appareil fera l'objet d'une présentation officielle le 9 octobre prochain.