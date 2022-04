Une alternative russe à Google Play en approche ?

La boutique est évidemment consacrée aux terminaux sous Android et permettra à nouveau aux utilisateurs d'acheter des applications et des services. Le tout sera notamment géré par la Banque centrale de Russie, via le réseau Mir. NashStore sera évidemment ouverte à tous les développeurs et ouvrira ses portes le 9 mai prochain, lors de la fête nationale qui commémore la signature à Berlin en 1945 de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées.