Apple licencie 190 employés de la section automobile autonome

190 employés concernés par ce nouveau plan de restructuration

L'iPhone pourrait obliger Apple à se réorganiser massivement

Source : San Francisco Chronicle

Il y a tout juste un mois,confirmait que des licenciements auraient lieu du côté de sa division consacrée à son. Aujourd'hui, la firme américaine a officiellement annoncé queallaient être supprimés dans les locaux de Santa Clara et Sunnyvale. Cette décision prendra effet le 16 avril prochain. Le rapport indique le départ de 64 ingénieurs, 38 managers de programme et 22 développeurs.Les autres employés serontdans divers départements, dont celui réservé à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la première fois qu'Apple licencie du côté du Projet Titan , puisque plusieurs dizaines de salariés avaient subi le même sort en 2016.La compagnie basée à Cupertino est dans une période difficile dans la plupart des secteurs.En effet, le produit star de la marque, soit le célèbre iPhone, a vu ses ventes baisser dernièrement et la conquête du marché chinois n'est pour le moment pas couronnée de succès. De plus, des bruits de couloir laissent penser que l'iPhone XI , attendu cette année, ne devrait pas être très innovant par rapport à son prédécesseur. Les ventes pourraient ainsi continuer à stagner...Depuis le lancement de son projet autour de sa voiture autonome en 2014, Apple s'est rarement exprimé publiquement à ce sujet. La marque a peut-être changé une nouvelle fois son fusil d'épaule et semble réorganiser sa stratégie dans ce domaine. Espérons des informations plus encourageantes dans les mois qui viennent.