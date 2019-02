Apple réintroduit des iPhone équipés de puces Qualcomm en Allemagne

Les iPhone 7 et 8 de retour en Allemagne, avec un modem Qualcomm

Apple estime être victime d'une « demande d'extorsion »

Source : The Verge

Le conflit entreets'enlise, et les deux adversaires sont prêts à ne rien lâcher. En décembre dernier, Qualcomm avait porté plainte devant la justice allemande contre le constructeur de Cupertino pour violation de brevets.L'entreprise estimait qu'Apple utilisait frauduleusement ses technologies dans ses appareils. La cour avait donné raison à Qualcomm et exigé qu'Apple retire ses appareils de la vente . Le constructeur s'était exécuté au mois de janvier.Aujourd'hui, pour offrir à ses clients allemands l'intégralité de sa gamme de smartphones, Apple remet en vente l'iPhone 7 et l'iPhone 8, maiset non Intel. Pour ces deux générations de téléphones, Apple utilisait déjà les puces de son adversaire sur des iPhone vendus aux États-Unis, en Chine, ou encore en Inde. Pour les iPhone européens, Apple utilise exclusivement des, exception faite désormais de l'La Pomme ditdans une déclaration offensive faite à Reuters : «».Ce n'est que le nouvel épisode d'une longue bataille juridique qui attend les deux entreprises. Le procès entre Qualcomm et Apple devrait s'ouvrir aux États-Unis au mois d'avril.