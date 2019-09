Amazon aurait-il vu trop grand pour ses magasins sans caisses ?

[ Crédit : Wired

Plus de 156 Amazon Go imaginés pour fin 2020, mais seulement 15 créés

Plusieurs pistes, pas de réponse

Mais que se passe-t-il chez Amazon ? Des documents obtenus par la presse américaine semblent montrer l'hésitation vis-à-vis du futur de Amazon Go.Le premier magasin sans caisses Amazon Go a vu le jour il y près de trois ans, dans la ville natale de l'entreprise, Seattle . Depuis, les boutiques Amazon ont été implantées seulement dans quelques autres villes américaines (Chicago, New York et San Francisco) et dans un nombre limité, une petite quinzaine. 18 ont été confirmés au total.Des documents internes obtenus par The Information , un site d'information américain, montrent que le géant du e-commerce avait, en avril 2018, pour plan de créer 56 magasins Amazon Go avant la fin de l'année 2019 et 156 avant la fin de l'année 2020 . Pourquoi l'entreprise, qui génère toujours autant de bénéfices, ne s'est-elle pas tenue à son plan initial ?Les documents obtenus par The Information datant de l'année dernière, difficile de savoir ce qu'il s'est précisément passé. Plusieurs pistes de réflexions peuvent toutefois être avancées.La première concerne la difficulté de trouver des emplacements de boutiques correspondant aux standards et aux nécessités d'une boutique ultra connectée. Les documents de The Information expliquent qu'une boutique Amazon Go doit avoir de très hauts plafonds pour les caméras et les capteurs ou qu'elles doivent être à proximité d'un centre de dépôt Amazon pour l'approvisionnement en aliments frais. Des problèmes logistiques, donc.Deuxième option : Amazon préfère se lancer dans la création de grands magasins. En mars, l'entreprise a fait fermer 87 de ses pop-up kiosques à travers les États-Unis et une rumeur a couru sur l'ouverture d'une chaîne d'épicerie qui ne serait pas affiliée à Whole Foods ou Amazon Go. L'entreprise envisage peut-être de se lancer dans la création d'une chaîne de grandes surfaces Enfin, on peut supposer que les critiques récurrentes sur son modèle économique, mais aussi sur la reconnaissance faciale utilisée dans les magasins Amazon Go, ont décidé Jeff Bezos à freiner un peu ses plans. Quoi qu'il en soit, on ne verra pas de boutique Amazon Go en Europe de sitôt.