Amazon étend ses points de collecte de colis en lançant Counter avec le réseau Maison de la Presse

Les mêmes avantages que les autres systèmes de livraison

Le retrait des colis efficace et rapide

a annoncé, mercredi 4 septembre, le lancement de, présentée comme une solution facile et rapide pour le retrait de colis. Le service, déjà disponible sur le territoire depuis la fin du mois de juillet, peut s'avérer bien utile, même s'il n'est pas inédit, par son aspect pratique. Il prend la forme d'un, une centaine pour commencer, et permet aux clients de récupérer leurs commandes Amazon en boutique. Counter vient s'ajouter au réseau déjà conséquent de points de collecte d'Amazon.Pour donner vie au programme Counter,. L'enseigne constitue le premier réseau de commerces culturels de proximité du pays. À terme, Amazon envisage d'étendre son partenariat avec le groupe à quelques 1 000 autres points de retrait d'ici la fin de l'année. Maison de la Presse compte 1 400 magasins.Amazon compte par ailleurs, lors des prochains mois,, pour offrir différentes options de livraison à ses clients et couvrir une plus large partie du territoire encore.Le géant américain a décidé d'octroyer: c'est-à-dire une disponibilité sur des dizaines de millions d'articles et une livraison proposée en 1 jour ouvré, sans oublier la traditionnelle livraison standard. Le tout sans surcoût.D'abord lancé au Royaume-Uni et en Italie, Counter a ensuite été déployé aux États-Unis. Il propose un système de retrait ainsi que des technologies simples d'utilisation. Une fois vos achats bouclés sur Amazon, vous pouvez choisir l'un des relais de collecte Counter près de chez vous. Dès que le colis arrive sur son point de livraison, vous recevez un courrier électronique comprenantque vous n'avez qu'à montrer sur place., témoigne Laurent Comte, gérant de la Maison de la Presse d'Échirolles. En quelques secondes, l'opération est faite et vous pouvez tranquillement retourner à vos occupations. Le colis reste disponible au relais pendant 14 jours.Counter est intégrée aux solutions Amazon Hub, qui comprennent, entre autres, les Amazon Locker , que l'on retrouve notamment dans les gares ou les centres commerciaux.