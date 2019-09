Amazon condamné à 4 millions d'euros d'amende en France pour une histoire de clauses abusives

(© Crédits photo : Ink Drop / Shutterstock.com)

L'État réclamait 10 millions d'euros d'amende

7 des 11 clauses visées jugées abusives

Source : Next INpact

Déjà ciblé par une enquête de la Commission européenne pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles, le géant du e-commerce,, vient d'être condamné en France pour une affaire qui remonte à plusieurs années. Le tribunal de commerce de Paris a en effet adresséà la société américaine, accusée d'avoir. Un montant record pour une condamnation pour clauses commerciales abusives.Amazon était en conflit avec le ministère de l'Économie et des Finances depuis plusieurs années. En 2015 et 2016, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) avait mené une enquête sur les pratiques de la firme de Jeff Bezos.À l'issue de ces deux années d'enquête,, devant le tribunal de commerce de la Capitale,. L'État réclamait 10 millions d'euros à l'entreprise.Concrètement, la DGCCRF avait recensé onze clauses qualifiées comme étant abusives envers ses fournisseurs. Ces dernières créaient un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des différentes parties., qui portent atteintes aux vendeurs de sa marketplace.Parmi les clauses pointées du doigt par Bercy et par la justice, on retrouve celle qui permet à Amazon de. La société peut par exemple procéder à la modification des délais de livraison ou réclamer des bilans plus fréquents. Amazon s'octroie aussi le pouvoir de, par simple notification.Le juge a également demandé à Amazon de supprimer, dans les six mois, la clause abusive lui permettant d'imposer au fournisseur d'avancer sans délais les frais en cas de problème de livraison ou en cas de colis abîmé, voire de délais non tenus.Si le tribunal n'a pas compté Amazon à hauteur de ce que réclamait l'État, la société dispose de. La justice a noté la bonne foi d'Amazon pour justifier le montant revu à la baisse de l'amende.