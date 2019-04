Amazon et Casino étendent leur partenariat avec 1 000 Lockers supplémentaires

Un Amazon Locker, ici en Gare de Lyon à Paris

1 000 Amazon Lockers installés dans des enseignes du groupe Casino

Les produits Casino vont être proposés aux clients Amazon

Le groupea annoncé le mardi 23 avril, dans un communiqué , le renforcement de son partenariat avec le géant du e-commerce. Les deux entreprises travaillent déjà ensemble depuis 2018 et la mise à disposition de produits Monoprix (filiale de Casino) pour les membres d'Amazon Prime à Paris. Cette fois, les deux sociétés vont plus loin avec un axe de travail prioritaire autour du développement desLes consignes automatiques, qui permettent de retirer vos commandes Amazon où et quand vous voulez via un code unique de retrait,. D'ici la fin de l'année,devraient être dispatchés dans des magasins Monoprix, Géant, Monop', Hyper Casino, Leader Price, Casino Supermarché, Casino Shop, Spar et Vival.», a déclaré Jean-Charles Naouri, Président directeur général du groupe Casino.Le partenariat n'est pas à sens unique puisque, permettant à la société française de bénéficier d'un canal supplémentaire de distribution. Ainsi, les clients Amazon pourront, depuis amazon.fr ou via l'appli mobile, avoir accès à des milliers de produits issus des gammes essentiels (Casino), frais, premium (Casino Délices), bio (Casino Bio) et vin (Club des sommeliers).Enfin,et dont nous vous parlions en début d'article au-delà de la région parisienne, dans plusieurs grandes villes de France. Dans les douze prochains mois, de nouveaux membres Prime Now bénéficieront ainsi deà l'adresse de leur choix.