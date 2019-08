Amazon : la fonction de sous-titrage d’Audible fait face aux plaintes des principaux éditeurs de livres

© Amazon

La fonctionnalité qui transforme la voix en texte dans le collimateur des éditeurs

Un conflit sur les droits d'exploitation, que nie Audible

Source : The Verge

Plusieursdu monde se sont entendus pour déposer une plainte contre. La cause ? Une fonctionnalité de sous-titrage proposée par la filiale du géant du e-commerce, spécialisée dans les audiobooks, les fameux livres audio au téléchargement. Pour les plaignants, Audible ne disposerait pas des droits nécessaires et enfreindraient la loi sur le droit d'auteur.Sept des plus gros éditeurs présents aux États-Unis,(connu notamment pour détenir les droits d'édition sur Harry Potter et Hunger Games) et, ont déposé leur plainte, vendredi, devant le tribunal de New-York, pour faire valoir leurs droits. Preuve que l'histoire est sérieuse et que les enjeux sont importants.Ensemble, ils pestent contre, une fonctionnalité dévoilée en juillet par l'application, censée être intégrée à celle-ci dans le courant du mois de septembre. Captions utilise la, « speech-to-text », pour retranscrire l'audio en texte, afin que les utilisateurs puissent bénéficier des deux fonctions en même temps, notamment dans le cadre scolaire.Ce qui pénalise les éditeurs de livres, ce sont les droits alloués. Ceux nécessaires à l'exploitation de livres audio ne sont pas les mêmes que ceux requis pour l'exploiter en version écrite. Le principe est le même pour un bouquin physique et sa version électronique. Les deux sont distincts.Ainsi, les plaignants voient cela comme un terrible affront fait au droit d'auteur. Car jusqu'à preuve du contraire,. Et les éditeurs redoutent de subir des difficultés supplémentaires, alors que l'e-book, pourtant promis à un bel avenir, est sérieusement concurrencé par le livre audio, en plein boom.Filiale d'Amazon depuis 2008, Audible, elle, a fait part de sa surprise et explique que sa fonctionnalité ne se destine absolument pas à transformer le fichier audio en livre, ne permettant de suivre que quelques lignes de texte.