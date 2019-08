Amazon pensait redorer son image en payant des salariés pour dire du bien de lui... c'est raté

Quand Amazon paye pour se blanchir

Cindi, une ambassadrice qui veut du bien au géant du e-commerce

Des journées portes ouvertes organisées par Amazon

L'objectif était de redorer le blason d'auprès de ses clients, la méthode consistait à payer des employés consciencieux pour dire du bien de l'entreprise au grand public. La résultante, elle, est assez peu probante et certainement encore moins flatteuse pour l'image de marque régulièrement écornée de la firme de Jeff Bezos.Au travers d'une campagne lancée en août 2018, peu après un énième scandale portant sur les conditions de licenciement houleuses d'employés aux États-Unis, Amazon a payé certains membres de son personnel, sélectionnés au préalable, pour animer des comptes Twitter à leurs noms et surtoutau sein du groupe, de ses entrepôts et de ses centres de distribution.Cette initiative fait l'objet depuis jeudi desur le réseau social, suite à des échanges très suivis entre un utilisateur et plusieurs comptes supposément tenus par des magasiniers d'Amazon - payés dans le cadre de ladite campagne.Surnommés « ambassadeurs des centres de distribution » en interne, ces préparateurs de commandes sont chargés de «», a confirmé Lindsay Campbell, porte-parole d'Amazon, au quotidien USA Today. «», a-t-elle confié.Toujours à USA Today, Amazon a par ailleurs validé l'existence d'un de ces comptes en particulier, tenu en l'occurrence par, l'une des ambassadrices du groupe. Ces comptes, note le média américain, arborent le plus souvent le prénom de l'agent et précisent sa localisation. La bio affiche pour sa part l'ancienneté au sein d'Amazon et quelques uns des hobbies du titulaire. Le compte animé par Cindi ne fait pas exception.L'employée d'Amazon tweete régulièrement pour évoquer son travail et ses temps de pause . «», lit-on par exemple sur son profil. Le gros des échanges que Cindi entretien avec le grand public se résume toutefois àet des conditions de travail que le géant du e-commerce offre à ses agents.Suite à un tweet appelant à boycotter Amazon «», Cindi a par exemple rétorqué du tac au tac : «».Parallèlement à ce programme, Amazon organise aux États-Unis des journées portes ouvertes gratuites dans ses entrepôts. «», pointe Lindsay Campbell.Comme le rappelle néanmoins USA Today, ces programmes ont commencé à être entrepris. Certains ont ainsi confié être parfois contraints d'uriner dans des bouteilles ne pas perdre de temps sur leur planning, tandis que d'autres ont été licenciés sans ménagement pour avoir échoué à maintenir leurs quotas.