Amazon automatiserait les licenciements liés à la productivité de ses salariés américains

Getty images

300 employés licenciés sur un même site en une année

Un traitement de la productivité « automatisé » et dénué d'humanité

Le superviseur humain peut ignorer le système

Une entreprise commeutilise des infrastructures à sa mesure : de gigantesques centres de distribution où fourmillent des centaines de salariés, poussés à la performance et au dépassement de soi dans leur travail. C'est la culture de l'entreprise. Un nouveau rapport , relayé par nos confrères de The Verge, révèle que l'appréciation de la productivité des collaborateurs ne relève pas forcément de supérieurs hiérarchiques, mais d'un, qui peut s'absoudre de toute intervention humaine pour écarter les moins productifs.Amazon aen une seule année, entre août 2017 et septembre 2018, selon le rapport, sous motif. Le problème est que ce chiffre ne concerne qu'un seul et même centre : celui de Baltimore, aux États-Unis, qui compte quelque 2 500 salariés à temps plein.De tels chiffres signifient qu'Amazon licencierait plus de 10 % de ses effectifs pour un défaut de productivité. Rapportés de manière hypothétique à une échelle plus grande, cela toucherait ainsi des milliers et des milliers de salariés.Au-delà des chiffres, qui officiellement ne concernent qu'un entrepôt, c'est la méthode qui dérange. En soit, il n'est pas choquant ni scandaleux que la productivité d'un employé soit surveillée. Un télévendeur est aussi soumis à des objectifs, comme tout un tas d'autres professions et domaines.Mais les documents mis en ligne par The Verge font état d'un. «», peut-on lire dans la pièce.Les salariés d'Amazon, qui plaident parfois lors de manifestations qu'ils ne sont pas des robots , sont finalement, qui vont même jusqu'à scruter le nombre de fois où ils prennent une pause. Il a, dans le passé, été rapporté que certains employés ne prenaient même plus la peine d'aller au petit coin, par peur d'être sanctionnés.S'agissant de l'automatisation, Amazon indique qu'un superviseur peutet avance même offrir une formation à celles et ceux qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de production.