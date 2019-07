Amazon : aux US, des manifestations sans précédent à l'occasion des Prime Days

Une pétition, signée par plus de 250 000 personnes, déposée au domicile de Jeff Bezos

Reporting live from the Amazon protest. pic.twitter.com/m1SXmHLf6V — Manoli Figetakis (@MFigetakis) July 15, 2019

Une grève qui ne va pas changer grand chose pour Amazon

Leurs revendications concernent principalement leurs conditions de travail ainsi que les liens d'avec les agences d'expulsion fédérales.À l'occasion desannuels, des employés Amazon ont manifesté contre leur employeur, accompagnés d'immigrants et de militants. Dès lundi, ils se sont rendus au domicile de, à Manhattan, pour y déposer une pétition signée par plus de 250 000 personnes, demandant à ce qu'Amazon coupe les ponts avec les agences gouvernementales en charge des expulsions.Parmi leurs revendications, les militants mettent en avant le fait que le géant du commerce en ligne ne devrait pas tirer profit de cette vente annuelle alors même que ses employés se battent pour obtenir de meilleures conditions de travail.De plus, ils souhaitent également qu'Amazon se détache des organisations gouvernementales impliquées dans la recherche et expulsion des migrants. Car la plateforme d'e-commerce possède desqui recensent un grand nombre d'informations personnelles communiquées à des organisations gouvernementales qui recherchent et expulsent des migrants.Amazon en est à son cinquième événement annuel de Prime Days. Le principe est simple : proposer d'importantes promotions à ses clients du programme Prime et inciter les autres adeptes d'Amazon à passer le pas de la souscription.Si en 2018, cet événement a rapporté à l'entreprise, cette année il est bousculé par la grève de nombreux employés. En premier lieu, cela concerne les employés du centre Amazon de Shakopee qui ont quitté leur poste pendant six heures hier afin d'exiger de meilleures conditions de travail De plus,qui ont fait le déplacement afin de leur apporter leur soutien. Cependant, même si les manifestants qui ont quitté leur poste, Amazon va être en mesure de garder le cap. Pour réellement avoir un impact, il serait nécessaire que plusieurs centres Amazon voient leurs employés se mettre en grève en même temps.Toujours est-il que ces manifestations pourraient marquer un tournant pour les employés Amazon quant à l'avenir. En effet, des actions ont également été observées en Allemagne et en Pologne.