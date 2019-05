Jeff Bezos refuse de répondre à la lettre publique pour le climat de ses employés

Bezos fait la sourde oreille

La proposition sur le climat rejetée

Une emprunte carbone nulle sur 50 % des envois d'ici 2030

Source : The Guardian

est un groupe qui rassemblent des employésbien décidés à bouger les choses pour la planète.Mercredi a eu lieu la. Une réunion à laquelle ont participé 50 membres du groupe Amazon Employees for Climate Justice , ils ont ainsi pu représenter les 7 700 signataires de la lettre publique . En formulant la, les employés d'Amazon espéraient pouvoir attirer l'attention de leur patron afin que des mesures soient prises contre cette crise climatique.Cependant, Jeff Bezos a ignoré leur demande et dans un communiqué, les employés présents à la réunion ont même dénoncé son comportement «». Cela avant de préciser que pour eux, «».Cette proposition demandait un rapport expliquant les décisions et mesures prises par l'entreprise pouret s'accompagnait d'une proposition de calendrier pour atteindre l'objectif zéro émission.S'ils tiennent à leurs propositions et à éveiller les consciences de leur patron et du conseil d'administration, c'est parce qu'ils en sont persuadés : «».Un porte-parole a déclaré qu', y compris en ce qui concerne celle du groupe Amazon Employees for Climate Justice. En réponse à la proposition, Amazon a indiqué qu'il s'était déjà engagé à avoir une emprunte carbone nulle sur 50 % de ses envois d'ici 2030 , il devrait aussi passer à l'énergie durable s'il suit son plan pour alimenter son infrastructure mondiale.Cependant, les employés ne comptent pas en rester là : «», avant d'ajouter «».