Amazon souhaite que la moitié de ses livraisons soient neutres en carbone d'ici à 2030

Pixabay

Mettre à profit les énergies renouvelables

Amazon publiera son empreinte carbone cette année

Armée d'une équipe de 200 scientifiques, ingénieurs et concepteurs de produits,affirme travailler au quotidien à la création de nouveaux moyens destinés à protéger la planète. Lundi 18 février, la société américaine a annoncé son intention de rendre la moitié de ses expéditions, soit 50 %,d'ici à 2030.Pour parvenir à son objectif de 50 % de livraisons neutres en carbone avec son plan « Shipment Zero », Amazon indique vouloir utiliser les énergies renouvelables. L'entreprise pourrait ainsi miser sur des énergies comme l'énergie solaire et mettre à profit des modes de transport plus écologiques, comme les fourgonnettes électriques.La firme prend également comme exemples les progrès des biocarburants pour l'aviation et les emballages réutilisables. S'agissant des emballages, Amazon cite son. «», indique le e-commerçant.Les drones, sujet plusieurs fois évoqué ces dernières années, pourraient être une solution, si les problèmes sécuritaires et réglementaires venaient à être résolus.Deux récents investissements d'Amazon ( Aurora pour la conduite autonome et Rivian pour la voiture électrique) tendent à donner du crédit à l'objectif des 50 % voulu par la firme, qui reconnaît elle-même qu'il «». L'entreprise promet depour la première fois dans le courant de l'année.Plusieurs multinationales comme Coca-Cola et McDonald's, qui produisent des masses de déchets impressionnantes, ont également annoncé prendre des initiatives en faveur de l'environnement.