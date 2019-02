Amazon vient d'acquérir les droits médias d'une série de livres Kindle

Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com

Amazon veut conserver le développement de ses œuvres en interne

À l'occasion de la Saint-Valentin, l'auteurea publié surune collection de huit nouvelles réservées à un public plutôt adulte. La collection, disponible suret Audible, fait partie des Amazon Original Stories, de courtes histoires gratuitement accessibles pour les membres Prime.Non contente de publier et d'éditer les histoires, Amazon a décidé de s'envia sa division Amazon Studios. Et ce n'est pas un hasard, puisque cette dernière développe, produit et distribue des contenus pour Amazon Video.Cela signifie que les aventures contées par Michelle Miller, qui dressent le portrait de femmes qui savent comment réussir leur vie et qui obtiennent de la satisfaction une fois qu'elles y parviennent, pourront êtrepar exemple, et uniquement par Amazon.Cette pratique - pas si surprenante - est une première pour l'entreprise, qui conserve ainsi l'intégralité du développement des œuvres en interne.