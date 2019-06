Amazon annonce avoir déployé plus de 200 000 systèmes robotiques dans ses centres de traitement

(Crédits : Getty Images)

Des robots qui ne remplacent pas l'Homme, mais l'épaulent

Source : Tech Crunch

a profité de sa, un événement qui a lieu du 4 au 7 juin à Las Vegas, pour lancer un chiffre flatteur qui témoigne de son développement de la technologie robotique. Le géant du e-commerce a annoncé avoir déjà déployédans ses centres de traitement du monde entier, depuis 2012. Au-delà de ce chiffre tout bonnement impressionnant, Amazon a dévoilé deux de ses récents robots lors de la conférence.Le robotest conçu de manière à. Il est avant tout destiné à améliorer l'efficacité du processus de tri de façon à envoyer encore plus rapidement les colis aux clients. Amazon a déjà installé 800 de ces disques robotiques dans plusieurs de ses centres de distribution., lui, se présente comme un vrai robot modulaire, ce qui évite d'utiliser un tapis roulant. Ce dernier vient ainsi épauler l'humain et faire la passerelle entre les centres de distribution, où les salariés insèrent eux-mêmes les produits dans les cartons, et les centres de tri, où ils opèrent avec des cartons assemblés.Amazon tient à rassurer les sceptiques qui craignent que le développement massif de la robotique dans ses entrepôts ne mette à mal le recrutement de nouveaux salariés. Steve Campbell, Directeur de la stratégie produit d'Amazon Robotics, indique que «». Amazon aurait déjà créé 300 000 emplois.