Amazon mise sur des entrepôts entièrement automatisés d'ici 10 ans

Améliorer la précision des robots

Une chaîne déjà partiellement automatisée

L'information a été relayée par Reuters le 1er mai : Amazon envisage de supprimer totalement le travail humain de ses entrepôts... mais pas avant une. En effet, ce délai est nécessaire pour concevoir des robots capables d'effectuer entièrement les tâches d'un humain : sélectionner la commande, récupérer les produits, les déplacer, etc.À ce jour, les robots sont donc loin de se substituer aux salariés du géant du e-commerce, qui sont près de 125 000 répartis dans les 110 entrepôts aux États-Unis, mais aussi 45 centres de tri et environ 50 stations de livraison., déclarait lors de la visite de l'entrepôt de Baltimore Scott Anderson, le directeur d'Amazon Robotics Fulfillment. Il incombe donc à la firme de travailler tant sur laque sur les IA, afin de parvenir à une chaîne de production totalement automatisée. A ce jour, les machines ne sont par exemple pas capables de manipuler un ou plusieurs objets sans garantir aucune dégradation.C'est donc sur cet aspect de précision que devront s'améliorer les robots, afin d'éviter les désagréments lors de la manipulation des commandes sélectionnées sur les rayons. Autre problème : les robots actuels ont du mal à s'adapter à un environnement changeant, et doivent donc être reprogrammés pour chaque objet qu'ils n'auraient pas manipulé par le passé.Pour autant, l'entreprise de Jeff Bezos mise déjà depuis plusieurs années sur l'innovation liée aux robots et leurs applications dans l', allant de la gestion des produits... aux licenciements des salariés . En avril dernier, un rapport révélait que l'évaluation des employés était confiée à un système automatisé, lequel s'occupait également d'engager les procédures de licenciement.Ceci intervient alors qu'Amazon subit des critiques régulières concernant les conditions de travail de ses salariés, une enquête révélant un manque de suivi dans les soins et de considération envers les personnels.À l'heure actuelle, des robots travaillent donc déjà en collaboration avec les humains, notamment pour déplacer des produits au sein même des entrepôts et livrer des produits aux ouvriers. Ils ne sont cependant pas utilisés dans les entrepôts gérant les produits frais vendus par Amazon.Le 13 avril dernier, on apprenait par exemple qu' Amazon s'offrait Canvas , une start-up spécialisée dans la robotique d'entreprise, ce qui contribuait à augmenter davantage le processus d'automatisation des tâches de logistique.