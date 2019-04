Amazon Prime : l'entreprise travaille à rendre l'expédition encore plus rapide

Amazon investit pour perfectionner Prime

Amazon s'apprête à prendre encore une longueur d'avance

Jeudi 25 avril, Brian Olsavsky, Chef des finances chez, a révélé que le géant américain travaillait actuellement pour améliorer et réduire les délais de livraison des abonnés. Si aujourd'hui ces derniers peuvent profiter d'une livraison gratuite en deux jours ouvrés, ils seront à l'avenir en mesure d'être livré le jour même, ou en moins de 24 heures.Ainsi, au cours du premier trimestre 2019, Brian Olsavsky a révélé qu'Amazon avait déjà investiafin d'initier une mise à jour de son infrastructure d'expédition. Les premiers à en profiter seront bien entendu les clients situés en Amérique du Nord, mais ce programme pourrait être rapidement s'étendre au monde entier.Le cadre financier d'Amazon explique : «».Si Amazon propose déjà la livraison en un jour ouvré ainsi que la livraison en deux heures avec Prime Now sur un périmètre restreint, la firme de Jeff Bezos entend ici assurerqu'il est nécessaire de payer pour profiter de ce nouvel avantage.Cette annonce intervient alors que ses principaux concurrents en Amérique du Nord, Walmart et Target, ont réalisé de nombreux efforts afin d'offrir des services de livraisons rapides et ainsi rattraper Amazon sur ce point précis. Toutefois, le service Prime, qui comprend plus de 100 millions d'abonnés dans le monde, risque fort de marquer un point décisif et prendre une belle longueur d'avance sur ses concurrents avec la livraison gratuitesur des dizaines de millions de produits, en plus des autres avantages que la firme propose déjà ( Prime Video Music ).