Facebook n'aurait pas supprimé l'ensemble des groupes vendant de fausses critiques Amazon

Texte provenant de l'un des groupes proposant de faux avis © Capture d'écran Sky News

Des groupes très actifs dans la vente de faux commentaires

Malgré la suppression de certains groupes, le phénomène ne perd pas en intensité

On peut trouver de tout sur. Si vous êtes vendeuret que vous souhaitez acheter des belles critiques ultra-positives pour vos produits, plusieurs dizaines de groupes en font un véritable commerce sur le réseau social. Malgré l'avertissement adressé par l'autorité de la concurrence britannique à la société de Mark Zuckerberg, Facebook n'aurait pas supprimé la plupart des groupes délictuels.Au terme de son enquête en juin dernier, la(CMA), le pendant britannique de l', avait demandé à Facebook et eBay deaprès avoir rassemblé «. L'autorité avait ainsi sommé les deux entreprises deet de les empêcher d'en créer de nouveaux.Selon l'association de défense des consommateurs, le site de e-commerce eBay serait rentré dans les clous, mais pas Facebook, dont les dirigeants avaient pourtant affirmé faire le nécessaire., l'organisation note quede façon inquiétante sur le réseau social. Sur ces groupes,pour la publication d'un faux avis « 5 étoiles » avec images ou vidéo,L'associationa mené sa propre enquête, en parallèle, depuis l'avertissement de la CMA. Elle affirme ainsi, après avoir intégré une dizaine de groupes proposant la vente de fausses critiques, avoir détecté(donc sans doute autant d'avis). À long terme, on imagine la masse de commentaires biaisés...Pire, les membres des rares groupes qui ont été fermés par Facebook ont migré sur d'autres.indique ainsi qu'un groupe créé en avril 2017 a franchi le cap des 10 000 abonnés grâce au. Cela implique qu'en l'état, le commerce de faux avis ne ralentit pas vraiment, avec des milliers de messages postés chaque jour.L'algorithme de Facebook proposerait également d'autres groupes similaires en suggestion, ce qui amplifie le phénomène. De son côté, le réseau social affirme «», et confirme avoir «», tout en assurant, grâce à son armée - pas toujours efficace - de