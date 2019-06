J.K. Rowling annonce quatre nouveaux e-books autour de l'univers Harry Potter

Découvrir les matières enseignées à Poudlard

Des e-books Harry Potter disponibles dans quatre langues dont le français

Source : Pottermore

Celles et ceux qui ont envie de prolonger l'année scolaire en retournant àvont être ravis. En effet,annonce sur, le site officiel de l'univers, la publication, cet été, de quatrequi auront pour thèmes les matières enseignées au sein de l'école des sorciers. Le site précise que les amateurs du sorcier à la cicatrice doivent «».Les deux premiers tomes, « Harry Potter : À la découverte des Sortilèges et de la Défense contre les forces du Mal » et « Harry Potter : À la découverte des Potions et de la Botanique » sortiront leDeux autres livres numériques seront disponibles au cours du mois de juillet : « Harry Potter : À la découverte des Soins aux créatures magiques » et « Harry Potter : À la découverte de la Divination et l'Astronomie ».Ce n'est pas un coup d'essai pour la maison d'édition de, qui avait déjà sorti troisil y a quelques mois. Ces quatre nouveaux livres seront disponibles bien évidemment: l'italien, l'allemand et le français.Ces récits numériques sontsur Amazon, l'Apple Store ou encore le Play Store au prix deet représentent, toujours d'après,«».