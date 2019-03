Amazon officialise le "Project Zero", pour lutter efficacement contre la contrefaçon

100 fois plus de contrefaçons repérées grâce au Project Zero

Une « sérialisation » des produits

Le sujet de laest au centre des débats en ce moment chez. Le problème est tel que la firme a, pour la première fois, directement employé le terme dans son rapport annuel. Si la société de Jeff Bezos revendique une politique de tolérance zéro, dans les faits, les choses sont plus compliquées. Alors, Amazon a décidé de lancer le, dévoilé le 28 février, pour lutter de manière drastique contre la contrefaçon.Le Project Zero repose sur trois outils majeurs. Le premier est celui de la. Chaque jour, Amazon numérise plus de 5 milliards de mises à jour de listes de produits contenant aussi les logos et autres données des marques représentées sur le site de e-commerce. Ici, le but est d'les contrefaçons présumées. Testé avec certaines marques, l'outil a permis de stopper de cette façon 100 fois plus de produits contrefaits présumés.Un second outil de Project Zero offre directement la liberté aux marques de. Dans le passé, elles devaient signaler la supercherie à Amazon, puis la firme de Seattle traitait le cas. Désormais, les marques peuvent procéder à la suppression en libre-service, ce qui leur offre uneet permet aussi de gagner du temps pour écarter les produits frauduleux.Le troisième et dernier outil consiste en ladu produit. Concrètement, le service permet à Amazonde tous les produits d'une marque achetés sur le marketplace. L'outil fournit unpour chaque unité fabriquée. La marque ajoute ensuite ces codes à ses produits et la société peut ainsi vérifier l'authenticité d'un achat avant que le produit atteigne le client.L'expérience est accessible sur invitation d'Amazon pour l'instant, mais la firme indique chercher à intégrer plus de marques à son Project Zero.