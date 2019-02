Amazon envoie un avertissement aux vendeurs qui proposent des contrefaçons

Amazon, ajoutée à la liste noire d'une association

Une politique de tolérance zéro difficile à mettre en œuvre

Il est désormais de notoriété publique qu'réalise une grande partie de ses ventes grâce à des vendeurs tiers. Un palier fut même franchi en 2017 lorsque la firme de Jeff Bezos avait annoncé que plus de la moitié de ses ventes provenaient de vendeurs tiers. Au cours du dernier trimestre,. Le problème, c'est que cette croissance engendre celle d'un épineux problème :En faisant figurer la contrefaçon sur son rapport annuel, Amazon prouve qu'elle prend au sérieux les problèmes de contrefaçon sur son marché : «», indique l'entreprise, qui se veut alarmiste.En octobre 2018, l'American Apparel & Footwear Association, qui représente plus de 1 000 marques aux États-Unis, a pour la première fois ajouté Amazon à sa liste des « Notorious markets », qui identifie les sites de e-commerce facilitant la vente de produits contrefaits.Pourtant, Amazon revendique une politique de « tolérance zéro » au sujet de la contrefaçon. Mais les efforts de l'entreprise ne sont manifestement pas assez suffisants, et il lui est difficile d'appliquer un contrôle à grande échelle. En 2017, le constructeur automobile allemand Daimler AG avait déposé plainte à l'encontre d'Amazon pour une violation de marque déposée, pour n'être pas parvenue à empêcher la vente de pièces Mercedez-Benz contrefaites.Dans une déclaration, Amazon a réaffirmé interdire «». L'entreprise indique investir «».