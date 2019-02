Amazon : Des résultats au-delà des attentes sur 2018

Des revenus record sur 2018

Mais des prévisions sur 2019 qui déçoivent les marchés

Source : Les Echos

Au dernier trimestre 2018,a confirmé sa bonne santé financière et ses résultats ont même dépassé ses prévisions, grâce notamment à Alexa et au cloud.En effet, sur l'année 2018, le chiffre d'affaires d'Amazon s'est élevé à, une hausse de 31 % par rapport à 2017. Ce résultat a été notamment porté par des revenus 72,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit environ 500 millions de plus que ce qui était attendu. Quant au bénéfice net, il a atteint 3 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, et 10,1 milliards de dollars sur 2018, soit plus du triple de l'année précédente.La période des fêtes a particulièrement été profitable pour le géant de l'e-commerce, qui a vu l'essor des ventes de ses produits liés à son assistant vocal, Alexa. Mais Amazon peut également compter sur d'autres services, à commencer par sa division cloud, Amazon Web Services. Celle-ci a connu une croissance de 47 % en 2018, pour un chiffre d'affaires de 25,6 milliards de dollars. Quant à l'activité liée à la publicité numérique, elle a généré 10 milliards de dollars de revenus, un chiffre au-delà des estimations des analystes.Il y a tout de même quelques nuages dans le ciel d'Amazon. Premièrement, la croissance des ventes en e-commerce lors du dernier trimestre 2018 a été moins élevée qu'en 2017.Mais surtout, l'entreprise a annoncé des prévisions relativement prudentes pour le début de l'année 2019, en tout cas inférieures à celles qu'espéraient les investisseurs, notamment en raison de la hausse du dollar. En conséquence, vendredi dernier, au lendemain de cette annonce, le cours de l'action d'Amazon affichait une baisse de 4 %.