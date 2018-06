Gronde des actionnaires Amazon, qui vend son système de reconnaissance faciale à la police

La reconnaissance faciale au service de la surveillance

Le géant Amazon est-il entré dans le monde de la surveillance ? L'entreprise de Jeff Bezos a récemment mis au point une technologie de reconnaissance faciale, appelée, qui permet d'identifier, de suivre et d'analyser les personnes en temps réel. Pire, elle peut reconnaître jusqu'à 100 individus à partir d'une seule et même image, dans des lieux de grosse fréquentation, comme les aéroports par exemple.Une terrible entorse aux libertés et droits civils, qui tombe au moment où l'administration Trump fait des émules au sujet des migrants mexicains séparés de leurs enfants. Et ce qui a provoqué la colère d'actionnaires et employés d'Amazon, c'est la vente de cette technologie aux autorités policières et gouvernementales américaines, à laquelle ils s'opposent.Les employés d'Amazon ont été particulièrement touchés par la situation qui a provoqué la séparation de plusieurs milliers d'enfants de leurs parents, causée par la politique de tolérance zéro prônée par l'imprévisible Donald Trump. Et même si ce dernier a depuis signé un décret mettant fin aux séparations, cette fois, ce fut trop.Au mois de mai, l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) avait soulevé la dangerosité d'Amazon Rekognition . L'association, qui défend les droits de l'homme, s'était procurée plusieurs documents prouvant que le shérif du comté de Washington et la ville d'Orlando étaient devenus des clients de cette technologie, et ce depuis 2017. «», affirmait l'ACLU. Une application mobile permettrait même aux adjoints du shérif de relier l'image obtenue à la base de données à l'aide d'un simple scan.Ce partenariat « privé-public » soulève de majeures questions éthiques, dont les employés d'Amazon ont conscience , puisque «» sont autant de conséquences que cette surveillance peut entraîner.De nombreuses organisations protectrices des droits civiques mais aussi des membres du Congrès américains, dont ceux du Black Caucaus, critiquent et s'opposent fermement au développement et à la vente du service. Les actionnaires et employés Amazon, eux, espèrent l'arrêt de la vente du service aux autorités américaines.