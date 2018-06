La reconnaissance faciale d’Amazon utilisée par la police américaine

Une technologie puissante et... dangereuse ?

Et la vie privée dans tout ça ?

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Un récent rapport de l'American Civil Liberties Union révèle que Rekognition est utilisé par la police d'Orlando et dans le comté de Washington depuis 2017. À Washington, le bureau du shérif utilise ce système pour vérifier les photos de suspects non identifiés avec une base de données de photographies de la prison du comté.Grâce à l'intelligence artificielle,est capable d'identifier, de suivre et d'analyser les personnes en temps réel et reconnaître 100 personnes sur une même image.Pour Amazon, cette technologie est unqui permet un suivi des personnes. Rekognition est capable d'identifier les personnes dites d'intérêt, c'est-à-dire les personnes soupçonnées ou recherchées par le gouvernement.Ce système soulève de sérieuses questions quant à la vie privée des gens. Le suivi et l'identification systématique des individus par des gouvernements inquiète de nombreuses associations et personnalités publiques. Jeff Talbot, député et porte-parole du bureau du shérif, a ainsi cherché à calmer les craintes en ajoutant :L'ACLU et plusieurs organisations de droits civiques ont demandé à Amazon d'arrêter de fourniraux gouvernements. L'ACLU explique qu'enSans surprise, Amazon a refusé de commenter ces révélations, alors que l'entreprise s'était publiquement opposée à la surveillance secrète du gouvernement.