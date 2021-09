Amazon n'est plus anti-cannabis, la plateforme en assure même le lobby aux US

Au mois de juin 2021, Amazon a néanmoins changé de cap en annonçant la fin de ces tests. « Nous avons également rétabli l'admissibilité à l'emploi des anciens employés et des candidats qui avaient été licenciés ou dont l'emploi avait été différé lors de dépistages aléatoires ou préalables à l'emploi de la marijuana », écrit l’entreprise, qui explique en outre qu’elle a pris cette décision suite à l’évolution de la législation américaine, et alors que de plus en plus d’États légalisent la substance.