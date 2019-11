Photoshop pour iPad est désormais disponible et Illustrator arrive prochainement

© Adobe

Adobe à la conquête de l'iPad

Présenté par Apple lors de la sortie de l'iPad Pro 2018 il y a un an, Photoshop est désormais accessible sur tablettes via l'abonnement Creative Cloud d'Adobe.Déjà techniquement utilisable sur iPad grâce à la technologie Sidecar inaugurée avec macOS Catalina, Photoshop dispose dès aujourd'hui de sa propre version sur la tablette d'Apple.Mais malgré ce qui avait pu être annoncé il y a un an, il ne s'agit pas d'une version complète et parfaitement identique à Photoshop sur ordinateurs. S'il est bien possible de créer et d'éditer en profondeur des fichiers .PSD sur iPad, de nombreux outils manquent à l'appel, comme la rotation des zones de travail, la sélection de sujet ou encore l'amélioration des contours.Il est aussi la question du tarif qui risque d'échauder les plus enthousiastes. Si la formule « Photo » actuelle, proposée à 11,99 € par mois, permet d'accéder à Lightroom et Photoshop sur ordinateur et mobile, la présente version iPad du logiciel n'est inclue qu'en cas d'abonnement jusqu'au 31 janvier 2020. À en croire la plaquette d'Adobe, il faudra - si vous ratez le coche - vous offrir la formule Photoshop à 23,99 € par mois.Visiblement satisfaits de leur entente commune, Adobe renouvelle son partenariat avec Apple afin de développer une version iPad Pro d'Illustrator.Mais contrairement à ce qu'essaie de faire Adobe avec Photoshop pour iPad, Illustrator ne devrait pas se contenter de reprendre tout ou partie des fonctionnalités de la version desktop. La note d'intention de l'éditeur, publiée sur son blog , explique vouloir «».Et l'éditeur de rappeler qu'il n'en est qu'à un stade préliminaire en termes de développement. Contrairement à ce que prévoyait Bloomberg , Adobe préfère ne pas avancer de date de sortie pour sa nouvelle application sur tablette.