Photoshop CC : l'outil de sélection boosté à l'IA débarque

La fin du détourage compliqué ?

Photoshop est aussi sur iPad

Jusqu'à présent, quelques sites proposaient cette fonctionnalité, avec une qualité variable.Ce type de sites risque donc bientôt de ne plus avoir de raison d'être pour les utilisateurs de Photoshop. La fonctionnalité, présentée dans une courte vidéo publiée par Adobe Photoshop sur YouTube, trouve sa place dans la barre d'outils, où sont déjà situés la sélection rapide et la baguette magique.Dans chaque exemple, une simple sélection permet de détacher le sujet (une pizza, un chien, une personne) de son arrière-plan. Une fois l'objet détouré, le logiciel passe automatiquement en mode « Masque », ce qui permet d'agir directement sur la sélection créée.L'outil a déjà été présenté il y a quelques mois, en même temps que le recadrage automatique sur Première Pro . Il se baserait sur l'intelligence artificielle d'Adobe, Sensei, pour déterminer quel est le sujet de la scène, et où se situe son arrière-plan.Dans le processus de détourage, les éléments dont les bords sont les plus difficiles à cerner (comme les cheveux) posent régulièrement problème. Ici, cette difficulté semble fortement réduite grâce à l'IA et cela pourrait faire gagner un temps considérable aux personnes réalisant régulièrement des retouches photo.souligne d'ailleurs ce gain de temps : «». D'autant plus que le passage automatique en mode « Masque » permettra d'affiner les bords du détourage de manière intuitive.Adobe précise que la nouvelle version de Photoshop CC comprendra également d'autres nouveautés plus modestes. Le concepteur du logiciel explique avoir entièrement réorganisé l'écran d'accueil pour le rendre plus rapide. Il y a quelques temps, l'écran d'accueil avait déjà été modifié : la nouvelle version ayant été signalée comme très lente, Adobe l'a de nouveau repensé.L'interface des dégradés et des paramètres de forme a également été remaniée. À présent, la fenêtre doit comprendre des dizaines de dégradés prédéfinis, tout en devenant plus intelligible. Le résultat est censé faire gagner du temps sur la conception et l'ajustement des dégradés.Enfin, la mise à jour signe l'arrivée de Photoshop sur iPad. Annoncée de longue date , l'application peut désormais prendre en charge des fichiers .PSD depuis le Cloud, afin de synchroniser ses créations entre la tablette et l'ordinateur.précise néanmoins que toutes les fonctionnalités ne seront pas présentes sur tablette, d'autres restant à venir