Toujours prévu pour 2019, Photoshop pour iPad sera suivi par la version complète d’Illustrator

Le terme « version complète » galvaudé

Des fonctionnalités avancées à venir, et Illustrator en embuscade

Via : MacRumors

Aujourd'hui, le journaliste John Gruber apporte de nouvelles précisions quant aux spécificités du projet et la philosophie d'Adobe en matière de portage.Bêta-testé depuis mai dernier, Photoshop CC pour iPad n'a pas vraiment convaincu les professionnels. En cause, des outils indispensables manquant à l'appel, et ne permettant guère de considérer cette version comme une copie carbone de son équivalent sur ordinateur.Mais pour John Gruber, le terme de « version complète » a été galvaudé lors de l'annonce de ce portage. En réalité, cette version tablette utilise bien le même code source que la version, mais d'après le journaliste, Adobe n'a jamais dit que la version 1.0 de son portage serait aussi avancée que ne l'est Photoshop sur ordinateur.», écrit le journaliste sur son blog Daring Fireball.Pour autant, Adobe compte bien améliorer son produit au fil des mises à jour. Par défaut, Photoshop CC pour iPad permet l'édition de fichiers PSD hébergés sur le Cloud. Mais l'éditeur promet que les fonctionnalités essentielles manquantes (rotation de la toile, brosses personnalisées, courbes d'ajustement etc.) seront ajoutées au fur et à mesure.Un travail au long cours donc, et une façon pour Adobe de désamorcer les critiques à venir concernant la « légèreté » de son produit. Mais l'éditeur a plus d'un tour dans son sac. D'après, Adobe prévoit de faire une démonstration d'un certain Illustrator pour iPad lors de sa conférence Adobe MAX prévue le mois prochain.