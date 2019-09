Apple : en 2020, l’iPad Pro pourrait se doter d’un capteur 3D ToF

Un capteur 3D ToF sur l'iPad Pro en 2020

Paver le chemin pour l'iPhone

Via : Mac Rumors

Les applications ende l'pourraient prendre une toute autre ampleur si la rumeur s'avérait exacte.D'après, dontrelaie l'information, l'industriel coréen Derkwoo Electronics fournira à Apple ses capteurspour les prochains. L'entreprise prévoit d'entamer la production de masse de son capteur dès la fin de l'année pour répondre à la demande.. Pour preuve : Derkwoo Electronics a contactépour l'avertir que les informations partagées par». Le média coréen a ensuite supprimé son article, avant de glisser dans un nouveau quelques jours plus tard qu'Apple prévoyait bel et bien d'De nouvelles rumeurs donc, qui, compilées à celles déjà partagées plus tôt cette année paret Ming-Chi Kuo, tendent à confirmer qu'sur ses appareils.. Toujours selon(on restera donc prudent), l'intégration d'un capteur 3D ToF sur l'iPad Pro servirait de banc d'essai à Apple avant une intégration probable de cette technologie sur les. Ça ne vous rappelle rien ? En février dernier, Bloomberg faisait déjà les mêmes prédictions concernant le futur line-up de smartphones Apple.Un tel calendrier ferait date pour le constructeur. Comme le rappelle MacRumors,. Quant à savoir quand Apple commercialisera au juste ces nouvelles tablettes, les experts peinent à dessiner une feuille de route claire.D'aucuns parient sur une fin d'année 2019 quand d'autres commeestiment que le premier trimestre 2020 est plus probable. Pour rappel, Apple avait mis à jour ses iPad Pro en novembre dernier au terme de 18 mois de jachère pour cette gamme de produits.Toujours est-il que la priorité est ailleurs pour la marque à la pomme. Le, Apple lèvera officiellement le voile sur les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max desquels nous connaissons déjà presque tous les détails