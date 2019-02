Des cameras 3D pour les iPhone et un dark mode pour iOS 13

Un capteur 3D pour l'iPhone 2020



Demandez le programme ! Bloomberg publie ce que serait la feuille de route d'Apple pour ses appareils mobiles en 2019 et 2020.Apple va accélérer son incursion dans laavec ses prochaines générations d'. Le constructeur devrait intégrer à ses prochains smartphones un nouveau module photo possédant un. Il pourrait reconstituer numériquement l'environnement de l'utilisateur.Equipé d'un, il pourrait mieux gérer la distance entre l'iPhone et les différents éléments en face de lui pour mieux définir un environnement virtuel. Apple serait en discussions avec Sony, qui fournit déjà les éléments photo des différents iPhone, pour la conception de ce nouveau système.Le capteur pourrait équiper en premier lieu la nouvelle génération d'iPad Pro, le magazine expliquant au passage qu'il n'y aurait pas de nouvelle version de la tablette haut de gamme pour l'année 2019.Le cru 2019 de l'iPhone serait bel et bien équipé de 3 capteurs photos . Ce troisième capteur permettrait de «» grâce un angle de vue plus large qu'actuellement. Plus concrètement, si un sujet est coupé d'une photo, il pourra être récupéré grâce au cliché pris par ce nouveauet intégré à la photo de base prise par l'iPhone. Les Live Photos en bénéficieraient également, passant de 3 à 6 secondes.Le triple capteur équiperait le prochain iPhone XS Max (si Apple conserve ces appellations) mais n'exclut pas de l'inclure à ses modèles plus petits.Enfin iOS 13, qui sera présenté en juin prochain, est également évoqué et devrait enfin intégrer unpour les allergiques des interfaces très claires du système d'exploitation d'Apple. L'iPad serait particulièrement privilégié, avec un nouvel écran d'accueil réorganisé. Laserait mise en avant grâce à une meilleure gestion des fichiers et la possibilité d'ouvrir plusieurs fois le même logiciel (par exemple deux fenêtres du navigateur Safari).Attention, il s'agit bien de suppositions ; rien ne dit qu'Apple ne retournera pas sa vestse d'ici à 2020, surtout concernant les sujets d'interfaces.