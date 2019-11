Adobe détaille les nouveautés de Lightroom sur mobile et ordinateur

© Adobe

Les deux applications de développement photographique évoluent pour proposer des fonctionnalités avancées ainsi que des tutoriels intégrés pour guider les nouveaux venus.C'est le propre d'un logiciel Adobe : à la première ouverture, on n'y comprend strictement rien. Alors pour accompagner ses nouveaux utilisateurs, l'éditeur a tenu a décliner les tutoriels déjà présents sur l'application mobile et ChromeOS sur Lightroom pour Windows et Mac.Partie intégrante de l'environnement Creative Cloud d'Adobe, ces tutoriels rédigés par des professionnels peuvent, par exemple, vous accompagner pour la récupération de détails dans les zones sombres de vos images.Plus encore que de simples instructions écrites, Adobe annonce qu'il sera également question de «». S'il ne détaille pas sa pensée, on se doute qu'il s'agira là d'un petit curseur qui se promène sur l'interface pour montrer aux nouveaux utilisateurs de quelle façon tel ou tel paramètre influe sur le rendu final.Autre nouveauté de poids à venir sur Lightroom (CC et Classic) : le remplissage automatique des bords de vos photos panoramiques (ou Panorama Fill Edges).Celles et ceux qui pratiquent le « stitch » de photos pour en faire des panoramas savent qu'il arrive un moment, lors du redressage de l'image, où les bords sont distordus et doivent donc être recadrés. La nouvelle fonctionnalité de Lightroom vous évite cette peine.En analysant la structure de l'image, Lightroom sera bientôt capable de remplir automatiquement les bords de l'image afin qu'ils correspondent au motif original. Et ce, sans avoir à recadrer la photo.Souhaitant fluidifier davantage lede ses utilisateurs, Adobe permettra bientôt d'exporter ses photos développées sous différents formats — en une seule fois. Il est par exemple possible d'exporter ses photos en JPG pour Instagram, et de créer un autre groupe d'export, en TIF, pour l'impression.Lightroom Mobile devient également plus capable en matière d'export. Il est dorénavant possible d'agir sur les métadonnées, la netteté en sortie ainsi que d'autres paramètres. L'application se fait également plus accueillante grâce à l'apport d'une aide contextuelle disponible à tout moment.Enfin, et au même titre que la versionet Android du logiciel, Lightroom pour iOS est désormais capable d'éditer des photographies en lot.