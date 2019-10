Suite à un décret américain, Adobe a désactivé tous ses comptes utilisateurs vénézueliens

Une application stricte d'une décision du gouvernement américain



Adobe applique à la lettre le décret 13884 publié par le gouvernement Trump. Le site d'assistance de l'éditeur indique sur une page dédiée que ce décret «».Donald Trump souhaite par cette interdiction de commercer mettre en difficulté l'économie vénézuélienne, et plus précisément le régime du président Nicolás Maduro, jugé «» par les Etats-Unis. Selon la Maison-Blanche, ce décret vise à «».L'éditeur de logiciels créatifs a pris acte de ces mesures exigées par l'administration américaine et a désactivé tous les comptes utilisateurs de ses clients résidant au Vénézuela. Cette décision n'a pas de date d'expiration et sera revue lorsque le gouvernement américain l'aura décidé.Comme l'explique ArsTechnica , Adobe applique très largement le décret 13884. En effet, les mesures d'application sont normalement conscrites au gouvernement vénézuélien et aux individus et organisations soutenant le régime en place. Microsoft a opéré de la sorte, en continuant de proposer ses solutions au grand public.En l'état, de nombreux clients d'Adobe sont pénalisés sans raison par la désactivation de leurs comptes utilisateurs, gratuits ou payants, et ils ne pourront même pas être remboursés s'ils ont souscrit à une offre d'abonnement annuel, toujours en application du décret 13884 selon l'éditeur.Les utilisateurs impactés ont jusqu'au 28 octobre pour récupérer leurs projets et leurs contenus stockés sur les serveurs Adobe. Ils seront ensuite inaccessibles jusqu'à une éventuelle nouvelle décision de l'administration Trump concernant ses relations commerciales avec le Venezuela.