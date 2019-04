Walmart ouvre le premier (grand) magasin dopé à l'IA, avec caméras et écrans interactifs

Walmart

Walmart se démarque d'Amazon

L'intelligence artificielle utilisée à des fins logistiques

Dans le cadre de son programme Intelligent Retail Lab (IRL),a choisi la Pennsylvanie pour y dresser le magasin de demain. Le géant mondial de la grande distribution a dévoilé un prototype étonnant, semblable aux Amazon Go, équipé de centaines de caméras compatibles avec l'intelligence artificielle qui planent au-dessus des rayons, d'écrans interactifs et d'un centre de données dédié, chargé de stocker les 1,6 To de données qui circulent chaque seconde.Le magasin, ouvert aux clients, est très bien achalandé puisqu'il recense quelque, répartis sur une surface de plus de 4 500 m², qui constitue un terrain de jeu idéal pour l'IA dans un environnement commercial. «», reconnaît Mike Hanrahan, le patron de IRL.Walmart a ouvert un magasin imposant, renforcé par une équipe de 100 salariés. Et contrairement à ce que fait Amazon , les caméras boostées à l'IA ne sont ici pas utilisées pour identifier les articles que les clients achètent pour les ajouter au panier virtuel. Walmart souhaite en effet, avec des rayons toujours garnis et des caisses traditionnelles.Pour l'instant,. Les caméras déterminent si un produit vient à manquer en rayon, et si tel est le cas, il permet au personnel de combler le manque et, ce qui peut être très pratique notamment pour les produits frais, qui restent souvent en stand-by sur des palettes, exposés à des températures trop hautes pour des produits censés être réfrigérés.Walmart a installéà l'entrée du magasin, mises à disposition des clients pour que ces derniers puissent découvrir et comprendre comment l'intelligence artificielle permet au commerce d'être plus fonctionnel.