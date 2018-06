Walmart lance Jetblack, l'IA qui fait les courses à votre place

Les courses, bientôt plus une corvée ?

Un service par abonnement aux Etats-Unis

Modifié le 04/06/2018 à 17h35

Le développement de l'intelligence artificielle fait des bonds de géants ces dernières années. Dernière innovation : une application qui fait vos courses en lui envoyant un simple texto.sera lancé d'ici quelques mois à New York, où une phase de bêta visiblement fructueuse avait déjà eu lieu.Présenté sur son site comme(sic), on ne louera pas Jetblack comme le service le moins sexiste du monde. Reste que le service lancé par Walmart a de quoi susciter l'intérêt.En plus de permettre de dicter vos courses à l'IA via SMS, il est possible de lui demander conseil sur certains produits., illustre la vidéo de présentation du produit. Si la séquence se garde bien de nous montrer le résultat, elle permet de se faire une idée du concept.Outre ces services, Jetblack promet des conditions de retours et de livraison extrêmement flexibles. Tout semble fait pour que l'épineuse question des courses soit retirée du pied de ceux (nombreux ?) qui la considèrent comme une corvée.Le service fonctionnera par le biais d'un abonnement similaire à Amazon Prime. Les membres peuvent d'ores et déjà s'inscrire à la liste d'attente pour être parmi les premiers à commander sur Jetblack. Walmart prévoit d'étendre son service à d'autres villes américaines dans le courant de l'année.En France, si aucune initiative de ce genre n'est pour le moment dans les tuyaux, on peut espérer que le partenariat noué entre Monoprix et Amazon donnera lieu à ce genre d'expérimentations. Walmart et la société de Jeff Bezos se regardant en chien de faïence depuis de longs mois sur le sujet, il ne devrait être qu'une question de mois avant qu'Amazon ne dévoile sa contre-attaque, après le succès d'Amazon Go